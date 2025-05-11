افادت القناة 12 عن السفير الأميركي بإسرائيل٬ بأن "خيار إسرائيل العسكري مع إيران سيظل قائما حتى إذا توصلنا لاتفاق مع طهران". واشارت الى ان "لا مستقبل لحماس في قطاع غزة ولن تحكمها مستقبلا"٬ معتبرة ان "اللوم يقع على حماس في عدم التوصل إلى اتفاق". واضافت "سنكون سعداء إذا أتيحت الفرصة لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بمغادرتها".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن السفير الأميركي بإسرائيل: خيار إسرائيل العسكري مع إيران سيظل قائما حتى إذا توصلنا لاتفاق مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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