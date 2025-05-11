وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب شكا لمستشاريه من أن بوتين يرفض إنهاء الحرب في أوكرانيا

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر٬ بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب شكا لمستشاريه من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض إنهاء الحرب في أوكرانيا٬ كما شكا لمستشاريه من أن أوكرانيا وروسيا لا تريدان التسوية".

ولفتت الى ان "ترامب عبّر عن دهشته من بعض تحركات بوتين العسكرية بما في ذلك قصف مناطق فيها أطفال"٬ مضيفة ان "ترامب يرى أن التفاوض مع بوتين بشأن أوكرانيا كان صعبا للغاية".

وذكرت ان "ترامب قال إن بوتين أراد الحصول على كل شيء".