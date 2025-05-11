اشتعلت النيران في نهر أبو علي في طرابلس بعد ان أقدم مجهولون على إشعال النيران في أكوام النفايات المتراكمة داخل النهر.
وتجدر الإشارة الى أن نهر أبو علي يعاني نتيجة الإهمال المستمر على مر السنين ورمي مخلفات الباعة على ضفافه، مما أدى إلى تراكم النفايات وتدهور حالته البيئية بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النيران في نهر أبو علي في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.