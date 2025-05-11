اشتعال النيران في نهر أبو علي في طرابلس

اشتعلت النيران في نهر أبو علي في طرابلس بعد ان أقدم مجهولون على إشعال النيران في أكوام النفايات المتراكمة داخل النهر.

وتجدر الإشارة الى أن نهر أبو علي يعاني نتيجة الإهمال المستمر على مر السنين ورمي مخلفات الباعة على ضفافه، مما أدى إلى تراكم النفايات وتدهور حالته البيئية بشكل كبير.