بوتين: التسوية ممكنة على أساس «حل الدولتين»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعرب بوتين عن قلق روسيا إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال خلال اجتماعه مع عباس: «تربط شعبينا علاقات صداقة متينة، نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص».

وأكد بوتين أن تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين. وقال خلال الاجتماع: «لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين»، مضيفاً، أن «قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة».