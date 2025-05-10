شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر وروسيا ركيزة هامة لتحقيق الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش حضور احتفالات عيد النصر بموسكو، والذي حمل العديد من الرسائل أبرزها تأكيد الرئيس السيسي على أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط وتكثيف العمل على حل الأزمة الفلسطينية وتفادي التصعيد الإقليمي الناتج عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

وأوضح هلال في تصريحاته، أن حديث الرئيس السيسي أكد تمسك مصر بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية الرافض لأية محاولات لتصفيتها، والإصرار على ضرورة التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية حدود 4 يونيو 1967، باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يعكس حجم العلاقات بين مصر وروسيا اللذان يمتلكان تاريخًا طويلا من التأثير باعتبارهما دولتين محورتين في السياسية العالمية والإقليمية، ويمثلان ركيزة هامة لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال التنسيق المشترك.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن اللقاء أيضًا يسهم في تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين القاهرة موسكو، بما يؤكد مدى التوافق في العديد من وجهات النظر تجاه الملفات والمجالات المختلفة، الأمر الذي دفع الجانبين للاتفاق على أهمية زيادة أعداد السائحين الروس القادمين لمصر، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية وعلى رأسها تجمع بريكس، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مصر تمثل شريكًا تجاريًا كبيرًا ومهمًا لروسيا، وكذلك العكس أيضًا، ونجاح هذه الشراكة دفع إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 30% العام الماضي، وسط تطورات متلاحقة في العلاقات بين مصر وروسيا تؤكد اعتزاز البلدين بالتعاون المشترك بينهما وحرصهما المستمر على الارتقاء بتلك العلاقات إلى درجة العمق والتنوع، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والروسي.

ولفت النائب عصام هلال إلى أن دعوة الرئيس السيسي لحضور احتفالات روسيا بعيد النصر في موسكو وسط قادة وزعماء الدول الكبرى، يؤكد حجم ومكانة مصر الدولية والتقدم الكبير الذي أحرزته الدبلوماسية المصري في تعزيز علاقاتها وسياساتها الخارجية لتفرض حضورها في مصاف الدول الكبرى والمتحضرة وبما يليق بمكانتها التاريخية ودورها الرائد في تحقيق السلام الشامل والعادل والأمن والاستقرار والتقدم في المنطقة سواء بالشرق الأوسط أو في إفريقيا.