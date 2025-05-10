ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا، بملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.



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