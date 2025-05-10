وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
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