وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.