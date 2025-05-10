محمود عباس خلال لقائه بوتين: نرفض وجود إدارة أميركية لقطاع غزة

أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إلى "أننا نشكر روسيا على مواقفها الدائمة مع القضية الفلسطينية، كما نشكركم على تقديم 30 ألف طن من القمح الروسي وسنرسل كامل الكمية إلى قطاع غزة".
وشدد على أنّ "الشعب الفلسطيني لا يريد أكثر من تطبيق قرارات الشرعية الدولية"، معلنًا أنّه "لا يمكن أن نقبل بمحاولات تهجير أهالي غزة ونرفض وجود إدارة أميركية للقطاع"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ويأتي تصريح عباس مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين يزور عباس موسكو في إطار مشاركته في عيد النصر على النازية الذي أقيم أمس في الساحة الحمراء.
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