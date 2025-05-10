"حماس" نشرت مقطع فيديو لأسيرَين إسرائيليَين على قيد الحياة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر أسيرَين إسرائليَين على قيد الحياة.

وأرفقت "كتائب القسام" المقطع بتعليق من الأسير الإسرائيلي يوسف حاييم أوحانا جاء فيه: "إذا أردتم أن تعرفوا عددهم (الأسرى)، بكل بساطة إسألوا سارة نتانياهو (زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) على ما يبدو هي تعرف ما لا تعرفونه"، وذلك في إشارة إلى الحديث مؤخرا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدد الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وفي الفيديو، لفت الأسير يوسف حاييم أوحانا الذي يجلس بالقرب من الأسير الإسرائيلي إلكانا بوحبوت، الذي يعاني من أمراض جسدية ونفسية، على حد قوله، إلى أن "الأسير 22 (بوحبوت) لا يتوقف عن إلحاق الأذى بنفسه وقبل عدة أيام حاول إيذاء نفسه وأنا ومقاتل من القسام تداركنا الأمر من أجل مساعدته ومنعناه ونتيجة لذلك حاول إيذائنا".