مصدر حكومي هندي لـ"فرانس برس": سلطات باكستان خرقت وقف إطلاق النار

أفاد مصدر حكومي هندي وكالة "فرانس برس"، بأن سلطات باكستان خرقت وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه السبت مع الهند بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بين البلدين.

وافادت الوكالة عن "سماع دوي انفجارات قوية في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار اننا "اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا الى ان "باكستان سعت دائما لتحقيق السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وأوضح أنّ "هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند"، مؤكدًا "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية"، مهنئا "كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".

ويأتي ذلك بعد تزايد التصعيد بين الهند وباكستان، إذ أعلنت باكستان في وقت سابق السبت شنها عملية عسكرية ردًا على هجمات هندية، إذ استهدف الجيش الباكستاني في عمليته موقعا لتخزين الصواريخ ومطارا في ولاية البنجاب وقاعدة أدهامبور التابعة للقوات الجوية في الشطر الهندي من كشمير.