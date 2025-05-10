104 قتلى على الأقل جراء فيضانات في شرق الكونغو الديموقراطية

قُتل 104 أشخاص على الأقل جراء فيضانات ضربت قرية تقع قرب ضفاف بحيرة تانغانييكا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفاد مسؤول إداري وكالة فرانس برس. وقال سامي كالونجي المشرف على إدارة مقاطعة فيزي حيث تقع القرية المنكوبة، إن الفيضانات أسفرت عن سقوط 104 قتلى على الأقل و"أضرار مادية هائلة".

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