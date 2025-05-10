عراقجي وبن فرحان بحثا في جدة القضايا الثنائية والإقليمية

التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في جدة ، نظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ باحثًا معه في القضايا الثنائية والاقليمية، بعد وصوله إلى السعودية في وقت سابق من اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الجانبين تشاورا في هذا اللقاء، حول السبل الكفيلة بتوسيع التعاون بين إيران والسعودية، وأيضًا التحديات الاقليمية والدولية؛ كما وقع عراقجي على سجل الذكريات بالخارجية السعودية.

وتوجه وزير الخارجية الايراني على رأس وفد دبلوماسي، صباح السبت إلى مدينة جدة، على أن يغادرها نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيشارك في منتدى الحوار الايراني - العربي.