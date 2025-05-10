المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: لا حل يمكن أن يأتي من الحرب أو من المجازر الجماعية

أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، في تصريح لشبكة "نيوز نيشن"، أنّ "130 بلدا يريدون التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية"، وقالت: "لا يمكننا تحديد جدول زمني بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين".

إلى ذلك، أشارت بروس إلى أنّه "حان الوقت لروسيا وأوكرانيا لوقف الحرب وعليهما فعل ذلك"، وقالت: "نريد أن نرى تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، فالحرب لا يمكن أن تستمر سنوات أو أشهرا ونريد وقفها".

وشددت على أنّ "العالم يعي مما يحدث بغزة وأوكرانيا أن هذه ليست طريقة عيش لأي إنسان"، مؤكدة أنّه "لا حل يمكن أن يأتي من الحرب أو من المجازر الجماعية"، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تباعدًا وفقًا لتقارير إسرائيلية وأميركية بسبب تصرفات نتانياهو تجاه ترامب.

هذا، وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وسط ضغوط أميركية على إسرائيل للتوصل إلى صفقة وفق تقارير إسرائيلية.