الرئيس الأوكراني: نقترح أن يبدأ وقف إطلاق النار الاثنين المقبل وننتظر رد روسيا

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه تحدّث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اختتام قمة كييف:، موضحًا أنّ المحادثة كانت إيجابية وملموسة، وقال: "متفقون على ضرورة وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل".

وكشف، في تصريح بعد قمة أوروبية في كييف، "أننا نقترح أن يبدأ وقف إطلاق النار الاثنين المقبل وننتظر رد روسيا"، معتبرًا أنّ "بدء وقف إطلاق النار سيكون أفضل توقيت للتحرك الدبلوماسي ومستعدون للتفاوض بأي صيغة".

في وقت سابق، ندد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بموقف أوروبي "صدامي" حيال روسيا، ولكن من دون أن يرد في شكل مباشر على الإنذار الذي وجهه حلفاء أوكرانيا بهدف إجبار روسيا على القبول بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما.

وصرح بيسكوف للصحافيين "نسمع تصريحات متناقضة من جانب أوروبا. إنها تركز في شكل عام على المواجهة أكثر من تركيزها على مبادرات تهدف الى إحياء علاقاتنا في شكل أو في آخر".

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من كيي أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الاشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي تقترحه أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة بريطانيا وألمانيا وبولندا، إن البلدان المنضوية في "تحالف الدول الراغبة" الداعمة لكييف، "قررت دعم وقف إطلاق النار".

وحذّر ماكرون روسيا من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، اتفقنا على إعداد عقوبات هائلة ومنسّقة بين الأوروبيين والأميركيين".