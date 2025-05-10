شينخوا: المحادثات الاميركية الصينية التجارية خطوة مهمة لإيجاد حل

وصف الإعلام الرسمي الصيني المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في جنيف بأنها "خطوة مهمة" نحو إيجاد حل للحرب التجارية بين البلدين.

وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن "التواصل في سويسرا هو خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه "تم بدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدينة جنيف، حيث تأتي هذه المحادثات في وقت حساس بين البلدين في ظل التصعيد التجاري.

وكان قد اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة حاليا إلى 80 في المئة.

واوضح ترامب في تصريح له، بانه "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب، الأمر يعتمد على سكوت بي"، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت.