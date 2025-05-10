فضل الله: الأولويات تبدأ من توفير الدولة سبل الحماية للناس في مواجهة الاعتداءت الإسرائيلية

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى أنّ "الأولويات تبدأ من توفير الدولة سبل الحماية للناس في مواجهة الاعتداءت الاسرائيلية المتواصلة، وأن تعمل على تحرير الأرض وتحرير الأسرى، وإعمار ما هدمه العدو".

كلام فضل الله جاء خلال لقاء إعلامي حواري نظمه "حزب الله" في مدينة صيدا.

وأوضح أنّ "أولويات المواطن على المستوى الاقتصادي تحسين الوضع المعيشي، وأن تُعاد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك، وأن تنفذ الوعود بشأن الكهرباء كي لا يظل المواطن يدفع فاتورتين، وأن يلمس جدِّية في إعادة بناء مؤسَّسات الدولة على أسس سليمة".

واعتبر فضل الله أنّه "بعد مرور أشهر على تشكيل الحكومة لم يلمس المواطن تحسنًا في أداء العديد من الوزارات، ويُفترض أن لا تكون هناك متاريس سياسية في الحكومة، لأنَّ بعض من فيها يخوض منذ الآن معركة الانتخابات النيابية لحساب القوى السياسيَّة بدل القيام بواجباته في تأمين متطلبات الناس".

وقال: "اننا شركاء في الحكومة وفق تمثيلنا الوزاري، ونريد لها أن تنجح وعلى تواصل مع رئيسها، ودائما مستعدون للتعاون كي تنجح في تطبيق بيانها الوزاري خصوصا في مجال الاصلاح، ولكن نراقب عملها من خلال المجلس النيابي وفق ما يمنحنا إياه الدستور، وعندما نجد خطأً نعمل على تصويبه".

وعن الانتخابات البلدية، أكد فضل الله أنها "تكتسب في الجنوب أهمية خاصَّة لأنَّها تعبير عن صمود الجنوبيين وتمسكهم بأرضهم، وستكون رسالتها موجَّهة للعدو وفحواها أنَّ كل التدمير والقتل ومواصلة الاعتداءات لن تبعد الجنوبيين عن أرضهم، وما يجمعهم هو تعلقهم بهذه الأرض وسعيهم لخدمة اهلهم".

وحول التطورات المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية، قال: "إنّ ما يجري في لبنان اليوم يزيد بيئة المقاومة تمسكًا بخيارها المقاوم، فهناك عوامل عديدة تؤكد لهذه البيئة أنه لايمكن الرهان على خيارات أخرى، وهي بيئة مطلبها الدائم بناء دولة قادرة وعادلة، وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه الدَّولة، ولكن إلى اليوم تبدو هذه الدولة بعيدة المنال، ولا تقوم بالحد الأدنى من مسؤولياتها".

وذكر فضل الله أنّه "أظهرت الدولة عدم قدرة على توفير الحماية لمواطنيها، وفي أحيان كثيرة تتجاهل ما يحصل كأنه في دولة أخرى، وكذلك فإنَّ الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها، وتأمين مستلزمات الاعمار، خصوصًا أنَّ إعادة الاعمار هي من أولى الأولويات الوطنية، وترتكب الحكومة الحالية خطأً فادحًا إن ظنَّت أنها تستطيع ادارة ظهرها لهذا الملف، أو تماطل في تنفيذ ما التزمته في بيانها الوزاري".

وتابع: "يُضاف إلى هذه العوامل المرتبطة بدور الدولة، عامل آخر يتعلَّق بحملة الضغوط السياسية والاعلامية المدفوعة الأجر من الخارج التي تصوِّب على المقاومة، لتصفية حسابات سياسية معها على خلفية الدور الذي أدَّته في مواجهة المشروع الأميركي الاسرائيلي في المنطقة، وهذه الحملة تزيد أيضًا بيئة المقاومة تكاتفًا بعناصر قوتها، وكلما ازدادت الهجمة الاعلامية كلما تماسكت المقاومة أكثر وكانت ردَّة فعلها التشبث بخيارها المقاومة".

وقال: "هناك في لبنان من يروِّج لادعاءات العدو، ويتبنى سرديته، ويبرِّر له عدوانه المتواصل، ويدعوه إلى الاستمرار في هذا النهج العدواني".