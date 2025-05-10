رابطة كاريتاس لبنان: نشارك لبنان والعالم الفرح الكبير الذي عمّ الكنيسة بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

أعلن رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، في بيان، أن الرابطة تشارك "بكل محبة ورجاء، كل ابنائها في لبنان والعالم، وجميع الأصدقاء، الفرح الكبير الذي عمّ الكنيسة جمعاء بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليكون خلفا للقديس بطرس، وخادمًا للرجاء في عالمنا المعاصر".

ووصف البابا لاوون الرابع عشر، بـ"الشخصية المميزة التي تتمتع بأوجه عديدة منها: راعي الفقراء، رجل من قلب الرسالة: قداسة البابا الجديد لاوون الرابع عشر، واسمه العلماني روبرت فرنسيس تريفوست، ليس غريبًا عن رسالة كاريتاس. فقد خدم ككاهن وأسقف في البيرو، حيث عاش إلى جانب الفقراء، وعمل يدًا بيد مع كاريتاس البيرو، وساهم في تنفيذ مشاريع إنمائية، إغاثية، واجتماعية. هو رجل يعرف الأرض ويعرف الألم ويعرف وجه المسيح في وجه المتألمين".

ولفت الى ان "روحانيته تعانق رسالتنا: إن البابا ليون الرابع عشر هو ابن رهبنة القديس أوغسطينوس، أي أنه رجل صلاة، حياة مشتركة، وطاعة الإنجيل. وها هو يدعونا من جديد لأن نعود إلى جوهر رسالتنا: أن نكون كنيسة قريبة من الناس، حاضنة لكل إنسان، خادمة لكل محتاج، صانعة سلام وعدالة.

دعوة لنبني الجسور: في أول خطاب له، قال قداسة البابا: أنا مسيحي معكم، وأسقف من أجلكم. فلنمدّ الجسور. وهذه الجسور، لا تبدأ بين الدول فقط، بل تبدأ من القلب، بين أفراد العائلة، وبين أبناء الرعية، وفي العمل، والمجتمع، والكنيسة، والوطن، والعالم".

وأكد "اننا في رابطة كاريتاس لبنان كجزء حيّ من العائلة العالمية لكاريتاس، نعلن طاعتنا الكاملة لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية، بشخص راعيها الأول، قداسة البابا. ونجدّد التزامنا العميق برسالته التي تدعونا الى العمل الاجتماعي مع كل الناس، من دون تهميش أو تمييز، وبالأخص مع الأكثر فقرًا وضعفًا واحتياجًا".