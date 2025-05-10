نقيب مزارعي القمح والحبوب ناشد وزير الزراعة تأمين الادوية الخاصة بحشرة السونا

ناشد نقيب مزارعي القمح والحبوب في لبنان نجيب فارس وزير الزراعة والمعنيين "تأمين الادوية الخاصة بحشرة السونا التي تضرب القمح في مثل هذه الايام قبل القضاء على موسم القمح والشعير الذي اصبح مهدد بشكل كامل بسبب انتشار هذه الحشرة في الحقول".
يشار الى ان هذه الحشرة ترش عبر طوافات للجيش اللبناني لان المزارع لا يسطيع التخلص منها الا عبر رش المبيدات بالطائرة المخصصة.
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