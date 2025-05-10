شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مصر وتونس لتبادل الخبرات الفنية في مجال المراقبة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

وقع نادى ضباط المراقبة الجوية المصرى، بروتوكول تعاون مع الجمعية التونسية لمراقبى الجولان الجوى، على هامش المؤتمر الدولى الـ64 للاتحاد الفيدرالى الدولى لضباط المراقبة الجوية، والذى انعقد فى ابوظبى فى الفترة من 2025-4-28 وحتى 2025-5-2، وذلك فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتبادل المعرفى وتبادل الخبرات الفنية فى مجال المراقبة الجوية بهدف رفع كفاءة ضباط المراقبة الجوية للجانبين المصرى والتونسى.

ويهدف البروتوكول بحث سبل التعاون فى مجالات التدريب، وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية بين أعضاء نادى ضباط المراقبة الجوية المصرى والجمعية التونسية لمراقبى الجولان الجوى على أن يتم توثيق نتائج الزيارات وتبادلها بين الطرفين بهدف الاستفادة منها فى تحسين الأداء وتعزيز التعاون المستقبلى.

وأعرب نادى ضباط المراقبة الجوية المصرى عن بالغ سعادته بإبرام هذا البروتوكول والذى سيكون بداية لمزيد من التعاون المستقبلى.

وقدم نادى ضباط المراقبة الجوية المصرى الشكر والتقدير للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية متمثلة فى الكابتن إيهاب محى، لتشجيعه لهذه المبادرة وإبداء رغبة حقيقية لتقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ هذه الاتفاقية، حرصا على تطوير المهارات الفنية والادارية لضباط المراقبة الجوية المصريين.