شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد 2025.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رقم 14 لسنة 2025.. 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد"، استعرض خلاله مصير الدعاوى بعد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة؟ و8 قواعد اختصاص جديدة و13 ميزة، ومقارنة توضح الفرق بين القانونين القديم والجديد، خاصة وأنه ما زال الحديث مستمراً حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025.

سريان قانون العمل بعد 1 أغسطس 2025 وليس 1 سبتمبر 2025، حيث أن المشرع حدد 90 يوم من تاريخ نشر القانون، وتاريخ نشره 3 مايو 2025، وشهر مايو 31 يوما، وشهر يوليو 31 يوما، ولو تم حسابه يوم نشره تنتهى 90 يوما في 31 يوليو وبالتالي يكون السريان 1 أغسطس 2025، ولا يجوز اعمال قاعدة المرافعات أن يوم الاجراء لا يحتسب لأنه ليس طعن قضائي، وأن نص القانون حدد قاعدة بداية الحساب (من يوم نشره) ولم يقل اليوم التالي ليوم نشره، وطبقا للمادة 225 دستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وبذلك يكون صدور قانون العمل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية برقم 14 لعام 2025 بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعى على مدار 10 سنوات مع تغير العديد من وزراء العمل خلال تلك الفترة ومحاولات التوفيق بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال حتى وصل إلى صورته النهائية، وتم التصديق عليه ونشره رسميا ليصبح محل التنفيذ، حيث خرج القانون ليضمن حق العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص، ويوفر لهم بعض الامتيازات التى يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025، أبرزها متى يبدأ تطبيق القانون؟ وهل له لائحة تنفيذية؟ وهل هناك لائحة جزاءات نموذجية؟ وهل هناك نماذج لعقود المستحدثة لأنماط عقد العمل؟ وهل عقود العمل السابقة ستلغى بصدور القانون؟ والدعاوى الحالية ما القانون الذى سيطبق عليها؟ وما مصير الدعاوى بعد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة؟ وهل أتى قانون العمل بقواعد اختصاص جديدة؟

وإليكم التفاصيل كاملة:



رقم 14 لسنة 2025.. 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد.. الأبرز ما مصير الدعاوى بعد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة؟.. و8 قواعد اختصاص جديدة و13 ميزة.. ومقارنة توضح الفرق بين القانونين القديم والجديد

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