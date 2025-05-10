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قبل جولة ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية وقطر

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قبل جولة ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية وقطر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، توجّه الوزير عباس عراقجي، غدا السبت، إلى وقطر، قبل جولة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة.

وجاء في بيان نُشر عبر موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، أن عراقجي سيتوجه أولا إلى الرياض "للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم".

وأضاف أن وزير الخارجية الإيرانيّ، سيتوجّه بعد ذلك إلى الدوحة "للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني".

ومن المقرّر أن يقوم ترامب بجولة تشمل السعودية وقطر والامارات، بين 13 أيار/ مايو، و16 منه.

المصدر : عرب 48

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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