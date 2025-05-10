البابا لاوون الرابع عشر أكد أهمية القضايا الاجتماعية في اختيار اسمه

أكد البابا لاوون الرابع عشر ان "اختيار اسمه البابوي أخذ في الاعتبار أهمية القضايا الاجتماعية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء السبت مع مجمع الكرادلة.

وعزا روبرت فرنسيس بريفوست (69 عاما) اختيار هذا الاسم إلى "عدة أسباب" موضحا أن "السبب الرئيسي هو أنَّ البابا لاوون الثالث عشر، من خلال الرسالة العامة التاريخية (Rerum novarum) قد تناول المسألة الاجتماعية في خضم الثورة الصناعية الأولى".

هذه الرسالة البابوية الصادرة العام 1891 والتي يمكن ترجمتها بـ "الأشياء الجديدة" أو "الابتكارات"، هي النص الافتتاحي لـ "العقيدة الاجتماعية" للكنيسة الكاثوليكية والتي تتمحور حول مبادئ الكرامة الإنسانية، لاسيما التضامن والخير العام.

واشار البابا الذي تم انتخابه الخميس، في اليوم الثاني من اجتماع الكرادلة الى ان "اليوم، تضع الكنيسة في متناول الجميع تراثها في العقيدة الاجتماعية للكنيسة لكي تجيب على ثورة صناعية جديدة وتطورات الذكاء الاصطناعي، بما تطرحه من تحديات جديدة في سبيل الدفاع عن كرامة الإنسان، وعن العدالة والعمل".

وذكّر البابا بـ "الأسلوب القائم على التفاني الكامل في الخدمة" الذي انتهجه سلفه البابا فرنسيس، مضيفا امام الكرادلة "لنقبل إذن هذا الارث الثمين ولنستأنف المسير، يحركنا الرجاء عينه الذي ينبعث من الإيمان".

يشار الى ان الأحد، يرأس البابا الجديد أول صلاة أحد في حبريته، وسيخاطب الحشود من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في احتفال "ملكة السماء" الذي يتوقع أن يجذب آلافا من السياح والمصلين.