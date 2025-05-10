الداخلية العراقية أكّدت على عدم السماح بتنظيم المظاهرات في إطار اجراءاتها للقمة العربية في بغداد

أكّدت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، على عدم السماح بتنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب في إطار اجراءاتها لقمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في بغداد في 17 أيار الحالي.

وشددت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على أنّه هناك "تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر ابتداءً من يوم 11 أيار الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته".

وأوضحت أنّ "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة"، وقالت "القوات الأمنية سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق في القمة العربية المرتقبة في بغداد".

وسبق وأن شكّلت دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع حالة من الجدل في العراق، بسبب ارتباطه السابق بجبهة النصرة.