رويترز: سماع دوي انفجارات في مدينة جامو الهندية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أفادت وكالة "رويترز"، عن سماع دوي انفجارات في مدينة جامو الهندية ورؤية مقذوفات في السماء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

في وقت سابق من اليوم، أكّدت سلطات الهند وباكستان الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد إعلان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وساطة أميركية أدت إلى التوصل لاتفاق.

وكشفت الخارجية الهندية، أنّ "القائدَين العامَين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات في 12 أيار.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنّ "حكومتَي الهند وباكستان ستبدآن محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أميركية.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".

ويأتي ذلك بعد تزايد التصعيد بين الهند وباكستان، إذ أعلنت باكستان في وقت سابق السبت شنها عملية عسكرية ردًا على هجمات هندية، إذ استهدف الجيش الباكستاني في عمليته موقعا لتخزين الصواريخ ومطارا في ولاية البنجاب وقاعدة أدهامبور التابعة للقوات الجوية في الشطر الهندي من كشمير.