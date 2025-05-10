الخطيب: نأمل ان تصل المفاوضات الايرانية الاميركية الى تفاهمات تجنب المنطقة المزيد من القتل والدمار

رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "ان هناك نقطتين بارزتين يستغلهما الاعداء في الحرب علينا، وهما المسألة المذهبية بين سنة وشيعة، والمسألة القومية بما تحويه من اثنيات واعراق". واقترح الخطيب عقد مؤتمر خاص "لإيجاد حل لهاتين العقدتين وتفويت الفرص على الأعداء، اذ بدل ان تكونا نقطة ضعف علينا، فتصبحان نقطة قوة لنا".

وطمأن الخطيب في كلمة القاها امام جمع كبير من العلماء الشيعة من ايران وعدد من الدول الاسلامية، "الحضور الى ان المقاومة في لبنان بخير وان الطائفة الشيعية ليست مهزومة كما يحاول البعض ان يصور، على الرغم من الخسائر الفادحة التي منيت بها".

كما عبّر الخطيب عن "امله في ان تصل المفاوضات الايرانية الاميركية التي ستجري جولتها الرابعة غدا الاحد في سلطنة عمان، الى تفاهمات تجنب المنطقة المزيد من القتل والدم والدمار، على الرغم من محاولات العدو الصهيوني تخريب هذه المفاوضات".