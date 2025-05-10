"WSJ": إصلاحات أمنية في مطار بيروت لمنع تهريب حزب الله ونواف سلام يُشيد بالاجراءات بالمطار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"WSJ"، أنّ لبنان أجرى إصلاحًا أمنيًا شاملًا في مطار بيروت الدولي لمنع التهريب من قبل حزب الله.

وأفاد مسؤولون أمنيون وعسكريون لبنانيون كبار للصحيفة بأنه لا توجد طائرات معفاة من التفتيش الأمني، بينما تم تعليق الرحلات الجوية من إيران منذ شباط. وذكرت الصحيفة أنّه تم فصل موظفين مرتبطين بحزب الله في المطار، واعتقال مهربين، ويجري وضع آليات مراقبة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في السياق، صرح رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة وول ستريت جورنال: "يمكنكم الشعور بالفرق. نحن نحقق أداءً أفضل في مكافحة التهريب لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر".

وتابعت الصحيفة بأنّه "في أحد الإنجازات الأخيرة، أحبط الأمن اللبناني محاولة لتهريب أكثر من 22 كيلوغرامًا من الذهب إلى حزب الله عبر مطار بيروت الدولي"، وفقًا لما ذكره مسؤول أمني كبير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول أميركي كبير يعمل في آلية وقف إطلاق النار: "هناك ما يدعو للأمل هنا"، مضيفًا "لم يمضِ سوى ستة أو سبعة أشهر، وقد وصلنا إلى نقطة لم أكن متأكدًا مما كنت أعتقد أنه ممكن التحقيق فيها في تشرين الثاني".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يشعرون أن هناك عملًا يجب القيام به.

في السياق، صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الحزب تكبد خسائر، لكنه أشار إلى أن هناك طرقًا لإعادة تسليحه، "حيث توجد إرادة، توجد وسيلة".

وأوضح أن مزاعم سيطرة حزب الله على المطار مبالغ فيها، فنحن "جزء من النظام".