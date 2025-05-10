أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه "عند الساعة 3:20 بعد الظهر، سقط اللبناني م. م. ر بينما كان يمارس رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية، مما أدى إلى وفاته".
وعلم أن اللبناني ن. أ. ع سائق المظلة الشراعية قد لاذ بالفرار، وهو يعمل في احد النوادي مركزه في حمانا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لبناني بعد سقوطه اثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في جونية وسائق المظلة لاذ بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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