وفاة لبناني بعد سقوطه اثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في جونية وسائق المظلة لاذ بالفرار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه "عند الساعة 3:20 بعد الظهر، سقط اللبناني م. م. ر بينما كان يمارس رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية، مما أدى إلى وفاته".

وعلم أن اللبناني ن. أ. ع سائق المظلة الشراعية قد لاذ بالفرار، وهو يعمل في احد النوادي مركزه في حمانا.