شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب وتكرم مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطنى لجهودها في دعم الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم السبت، باليوم السابع والأربعين للطبيب المصري، في مقرها بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من رموز مهنة الطب في مصر، تقديرًا لجهود أطباء مصر ودورهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وخلال فعاليات الحفل، كرّمت النقابة هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تقديرًا لإسهامات المؤسسة المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن التكريم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به مرسال تحت مظلة التحالف الوطني في مجالات متعددة، أبرزها توفير العلاج والعمليات الجراحية للحالات الحرجة، إنشاء وحدات غسيل كلوي وحضّانات للأطفال، تشغيل دار ضيافة لأسر المرضى القادمين من المحافظات، إلى جانب افتتاح مستشفى تخصصي للأطفال وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية، من بينها هيئة الرعاية الصحية.

من جانبها، أعربت هبة راشد عن فخرها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن إشادة نقابة الأطباء تمثل دافعًا قويًا لمؤسسات المجتمع المدني لمواصلة العمل والتوسع في تقديم الخدمات الصحية، وتعكس روح التعاون والتكامل مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.