الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن الهند وباكستان وافقتا على "وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري" بعد مشاركة نحو 30 دولة في جهود دبلوماسية نشطة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن حكومتا البلدين ستبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد.