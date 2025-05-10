الرئاسة السورية: الشرع بحث مع ملك البحرين في تعزيز التعاون الثنائي

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع عقد جلسة مباحثات رسمية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير.
وأوضحت أن اللقاء تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سانا" بأن الرئيس السوري إلى البحرين، في زيارة رسمية كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وذكرت "سانا" أن الرئيس السوري وصل إلى البحرين على رأس وفد رسمي وكان في استقباله نجل ملك البحرين حمد بن ناصر آل خليفة.
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