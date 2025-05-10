سلطات باكستان أعلنت إعادة فتح مجالها الجوي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الهند

أعلنت هيئة الطيران الباكستانية، عن إعادة فتح مجالها الجوي "أمام جميع الرحلات"، بعد إعلان باكستان والهند وأميركا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
وقبل أيام، أغلقت باكستان عددا من مطاراتها ثمّ أعادت فتحها، كما أغلقت مجالها الجوي، على خلفية الهجمات والهجمات المضادة مع الهند، في خضمّ أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية".
وقال ترامب في تصريح: "أهنئ كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".
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