رويترز عن 3 مصادر حكومية هندية: معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة

افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن 3 مصادر حكومية هندية، بأن "معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة".

واعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار اننا "اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا الى ان "باكستان سعت دائما لتحقيق السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وأوضح أنّ "هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند"، مؤكدًا "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية".

وقال ترامب في تصريح: "أهنئ كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".