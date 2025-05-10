كرامي عرضت مع سلام مطالب المعلمين وبحثت مع وفد عراقي في شؤون تربوية ثنائية

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، ووضعته في أجواء وتفاصيل ملف أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، لجهة مستلزمات تحقيق المطالب بما يخدم نوعية التعليم وحقوق المعلم. كما أطلعته على الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة.

وعبر سلام عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزيرة كرامي من أجل المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية، وتمهين التعليم وتطوير المناهج.

من جهة ثانية، إجتمعت كرامي، بوفد رسمي عراقي برئاسة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علاء عبد الحسن.

وتقدم رئيس الوفد من الوزيرة بالتهنئة وسلمها رسالة مباركة بمناسبة توليها حقيبة التربية والتعليم العالي، ووجه اليها الدعوة لزيارة العراق. كما تسلمت كتابا بتقديم منح عراقية للطلاب اللبنانيين للدراسة في جامعات العراق ضمن برنامج أدرس في العراق.

وشكرت الوزيرة كرامي الوفد ومن خلاله الوزير العراقي والحكومة العراقية على هذه اللفتة الكريمة، والثقة بالجامعات اللبنانية وبالتعليم العالي في لبنان، واعتبرت ان "تعزيز التبادل الجامعي على مستوى الطلاب والأساتذة، يعزز أطر التعاون"، وشكرت الجانب العراقي على الدعم الذي يقدمه للبنان .

وخصص الاجتماع لمتابعة شهادات الطلاب العراقيين لجهة تسريع إنجاز المعادلات والمصادقات في أقرب وقت ممكن.

وتمت مقارنة الأرقام المتوافرة بين المديرية العامة للتعليم العالي والجانب العراقي، وتم التوافق على إعادة تكوين الملفات الناقصة ضمن مهلة محددة، وتشكيل خلية عمل مشتركة للعمل على إنجاز ذلك على أن تسلم الجامعات ما تبقى لديها من ملفات الطلاب العراقيين بأسرع وقت.