افرام التقى بخاري: إذا استقطبنا 300 ألف سائح سعوديّ فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليار دولار

اشار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الى انني "التقيت سفير السعودية وليد بخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعوديّة الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين".

ولفت الى ان "إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب 300 ألف سائح سعوديّ، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليار دولار، وهو أمر حيوي في ظلّ الظروف الحالية".

واوضح افرام اننا "تطرّقنا أيضاً إلى ملف الصادرات اللبنانيّة إلى السعودية، ونأمل في أن تحمل الأشهر المقبلة أخباراً إيجابية في هذا المجال".