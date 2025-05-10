لائحة "قلب زحلة" اعلنت انطلاقتها برئاسة سليم غزالة

أعلنت لائحة "قلب زحلة" انطلاقتها برئاسة سليم غزالة والأعضاء، وسط حشد كبير من أهالي زحلة.

واشار غزالة في كلمته الى انني "أقف أمامكم اليوم لا كمرشح، بل كإبن من أبناء زحلة، كصديق وأخ لكل واحد وواحدة منكم"، موضحا أنّ "قراره بالترشّح انطلق من إيمانه بإمكانية التغيير الحقيقي"، مؤكدًا اننا "شكّلنا فريق عمل يمثّلكم، كفوء وملتزم بخدمة المدينة".

وأعلن غزالة أنّ "اللائحة تتقدّم بخطة متكاملة تحت عنوان: "زحلة 2030 – إرث نفخر به، ومستقبل جريء"، وهي خطة واقعية، شاملة، طموحة، تستجيب لحاجات الناس وتطلّعاتهم، وترتكز على عشرة محاور رئيسية تضع الإنسان في قلب كل قرار:

الحوكمة الرشيدة والمشاركة المدنية

زحلة المتصلة بجوارها

زحلة الأصيلة والمقصد الثقافي والسياحي

زحلة النشيطة

زحلة المنتجة

زحلة الخضراء والنظيفة

زحلة الراعية لجميع أبنائها

زحلة الذكية

زحلة المنفتحة على العالم والاغتراب

زحلة الآمنة والأقوى

وشدد على ان "هذا ليس وعدًا فرديًا، بل عقد بيننا وبينكم. لا نريد المناصب كغاية، بل كأداة للخدمة. زحلة لا تُدار بعناد، بل بحكمة. لا تتطوّر بالاستعلاء، بل بالشراكة. سوا نعيد نبض المدينة، سوا نكتب صفحة جديدة. صوتكم في 18 أيار سيُغيّر المشهد كله."

بدوره، رأى عقيص أن "اليوم عيد، عيد الشباب، عيد التغيير، عيد زحلة وقلب زحلة. زحلة النجاح، زحلة العيد، راجعة أفراحنا، راجع البكرا الموعود". واضاف "المغتربون عائدون، عنقود العنب سيرقص مجددًا في الليالي الزحلاوية، وصوت النهر سيعود ليطرب المدينة".

وشدد على أن "اللائحة تمثّل مشروعًا حقيقيًا، لا شعارات فارغة"، مؤكدا "احترام كل من سبق في خدمة المدينة، موجهًا التحية الأكبر لشهداء زحلة الذين حفظوا كرامتها". كما لفت إلى "ازدواجية بعض الخطابات التي ترفض تدخل الأحزاب لكنها تضم مرشحين حزبيين".

أما اسطفان، فأكد أن "زحلة ليست مكانًا نمرّ فيه، زحلة ليست بيتًا نغلق بابه ونمضي. زحلة حياة… زحلة هوية". وأكد أن "المرحلة المقبلة ليست مجرد محطة عابرة، بل بداية يُصنع فيها القرار بإرادة الناس".

يشار الى انأعضاء لائحة "قلب زحلة"هم: زياد نزيه شعنين، إدي ميشال اندراوس، إيلي جورج عازار، أنطوان نقولا القاصوف، بسكال موسى تامر، جو لويس عقيقي، حسين إسماعيل المصري، ديمة حسين أبو دية، ربى جوزف الصقر، رولان نقولا أبو خاطر، ساسين جورج بو عكر، شربل طانوس البعيني، عبد الله منير ملو، عزيز أنطوان نعمة، فادي مخايل سرور، كارولين خليل زيادة، كريستين إلياس سبانغ، نزار جورج قرطاس، ناتالي أنطوان مراد المعلوف، ونديم نقولا الترك.