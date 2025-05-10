ماكرون: الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على تطبيق وقف إطلاق المقترح في أوكرانيا

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان "الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على تطبيق وقف إطلاق المقترح في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اندريه سيبيغا أنّ اتصالًا وصفه بالمثمر جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا، وتركّز على جهود إحلال السلام.

ويأتي هذا الاتصال في سياق الحراك الدبلوماسي المتصاعد، حيث تشهد كييف زيارة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.