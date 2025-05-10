خارجية الهند: القائدان العامان للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات في 12 أيّار

أكّدت وزارة الخارجية الهندية، اتفاقها مع باسكتان على وقف إطلاق النار، موضحة أنّ وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم.

وكشفت الخارجية الهندية، أنّ "القائدَين العامَين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات في 12 أيار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنّ "حكومتَي الهند وباكستان ستبدآن محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أميركية.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار "أننا اتفقنا مع الهند على وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا الى ان "باكستان سعت دائما لتحقيق السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".

وأوضح أنّ "هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند"، مؤكدًا "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية"، مهنئا "كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".

ويأتي ذلك بعد تزايد التصعيد بين الهند وباكستان، إذ أعلنت باكستان في وقت سابق السبت شنها عملية عسكرية ردًا على هجمات هندية، إذ استهدف الجيش الباكستاني في عمليته موقعا لتخزين الصواريخ ومطارا في ولاية البنجاب وقاعدة أدهامبور التابعة للقوات الجوية في الشطر الهندي من كشمير.