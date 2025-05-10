ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الهند وباكستان اتفقتا على "وقف إطلاق نار كامل وفوري".

وقال ترامب إن هذا الاتفاق يأتي بعد "ليلة طويلة من المحادثات" بوساطة الولايات المتحدة، وأشاد بالبلدين لاستخدامهما "المنطق السليم والذكاء العميق".

ورغم أن هذا الإعلان يُعدّ مفاجئًا، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يُجري اتصالات منتظمة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار منذ نهاية أبريل (انظر منشور 5.36).

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأمريكي: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري".

"تهانينا لكلا البلدين على استخدام المنطق السليم والذكاء العميق". شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

صرح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تصاعد التوترات أمرٌ مؤسف، وأنه يريد أن يتوقف، بينما قال نائب الرئيس جيه دي فانس إن أي حرب بين البلدين "ليست من شأننا".