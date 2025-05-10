أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اندريه سيبيغا أنّ اتصالًا وصفه بالمثمر جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا، وتركّز على جهود إحلال السلام.
ويأتي هذا الاتصال في سياق الحراك الدبلوماسي المتصاعد، حيث تشهد كييف زيارة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر>
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أوكرانيا: إتصال مثمر بين ترامب وزيلنسكي وزعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا ركز على جهود السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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