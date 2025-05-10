الشرع وصل البحرين في زيارة رسمية

أفادت وكالة "سانا" بأن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى مملكة البحرين اليوم السبت، في زيارة رسمية كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وذكرت "سانا" أن الرئيس السوري وصل إلى البحرين على رأس وفد رسمي وكان في استقباله الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين.