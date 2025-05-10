الحجار ترأس اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب والنبطية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، بمشاركة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، ومحافظة النبطية هويدا الترك، إلى جانب المقائمقامين، أعضاء غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات، وفريق عمل الوزارة. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير العملية الانتخابية في المحافظتين.

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