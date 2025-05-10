كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات تمكنت من توقيف شخصين تورّطا في حادثة مقتل الشاب السوري م. ش. (مواليد 2001) بطلق ناري في محلة المنية بتاريخ 8 أيار 2025، بعد تداول روايات تفيد بتعرضه لعملية سلب بقوة السلاح.
وبحسب بيان المديرية، فإن التحقيقات أظهرت أن الضحية كان برفقة كل من م. م. (مواليد 2000، سوري) و ع. د. (مواليد 1994، سوري)، وأن الحادثة وقعت خلال مزاح باستخدام سلاح حربي عقب خسارتهما في مباراة لكرة القدم. وقد أطلق م. م. النار من مسدسه ما أدى إلى إصابة كفّ يده واستقرار الرصاصة في صدر الضحية، ثم تخلّص من السلاح.
وتبيّن أن الشخص الثاني هو من روّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي رواية تعرضهم لعملية سلب، وأن الاثنين كانا يحضّران للفرار إلى الأراضي السورية، قبل أن يتم توقيفهما في 9 أيار 2025.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، ولا يزال التحقيق مستمرًا بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في المنية وأوقفت المتورّطَين بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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