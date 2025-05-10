عائلة آل خلف في شقرا أكدت رفضها الاقصاء في الانتخابات البلدية: نتمسك بحقنا في المشاركة

أعلنت اللجنة المكلّفة من عائلة آل خلف في بلدة شقرا موقفها من الاستحقاق البلدي المرتقب، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"منطق الإقصاء والتهميش" من قبل بعض الحزبيين في البلدة، ومشددة على أنّها لن تكون شريكة في كسر الأعراف والتقاليد المتبعة في البلدة.

وشددت اللجنة، في بيان، على أنّ عائلة آل خلف ليست في موقع الخصومة مع أي طرف، لكنها ترفض محاولات ربط مواقفها السياسية بأي جهة حزبية، معتبرة أن العائلة قدّمت الكثير في سبيل "نهج المقاومة" ولا تحتاج إلى إثبات أو "شهادات ولاء".

كما أعربت عن رفضها لما اعتبرته سلوكًا يضر بالتضامن الاجتماعي، ويعزز الانقسام بين أبناء البلدة، مؤكدة أن العائلة ستتخذ موقفًا حاسمًا من الاستحقاق البلدي، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وختمت بالتشديد على أن من يترشح من العائلة دون توافقها، "لا يمثّل سوى نفسه".