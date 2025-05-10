دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد عند الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار 2025 وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة .

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا الى جلسة تشريعية قبل وبعد ظهر الخميس المقبل لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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