ترامب: الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة أميركا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية".

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