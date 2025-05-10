شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: زيارة الرئيس السيسى لروسيا عكست سياسة مصر المتوازنة والان مع تفاصيل الخبر

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أن القمة المصرية الروسية فى موسكو أكدت أهمية دور مصر الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاع غزة، وعكست العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لروسيا للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، تعد زيارة في منتهى الأهمية، تعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية منذ أكثر من ثمانين عاما في كافة المجالات، وأن مشاركة السيسي في احتفالات عيد النصر بالتزامن مع ما تشهده الساحة الدولية يعزز من مكانة مصر كلاعب إقليمي يحظى باحترام القوى الكبرى، ويعكس سياسة مصر المتوازنة في بناء علاقاتها الخارجية، كما أنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والتكنولوجيا، وزيادة حجم الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة وأن مصر تعد البوابة الرئيسية لإفريقيا والشريك الأول لروسيا في القارة الإفريقية.

وأشار أبو هميلة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على أهمية زيارة ومشاركة الرئيس السيسي في هذه الاحتفالات، إضافة لإشادته بالسياسة المتوازنة التي تنتهجها مصر، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على أساس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحا أن ذلك يأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين روسيا ومصر في موسكو خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أبو هميلة، أن التقارب المصري الروسي يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، موضحا أن اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية، المقرر اجتماعها نهاية شهر مايو الجاري في موسكو، ستركز على ملفات التجارة والاستثمار، خاصة مع وجود مشاريع روسية كبرى في مصر مثل محطة الضبعة النووية، موضحا أن هذه الزيارة سيسفر عنها زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 6.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ5.6 مليار دولار في 2023.

