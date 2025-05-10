شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لأخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، الأربعاء الماضي، وذلك بحضور أعضاء الجمعية و علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، و سامح محروس عضو الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، و عيد إبراهيم هريدي و إيمان صابر موسى و محمد حسن أحمد، أحمد خليل السيد و محمود محمد عبدالمنعم و هلال إبراهيم احمد و جمال عبدالحميد جاد و محمود أحمد محمود ، أعضاء الجمعية العمومية ،وبحضور مروة السيسي، أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات"الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب"، وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، و هالة محمد عبدالحكيم وكيل وزارة ورئيس القطاع الثالث- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ،و حسام عبدالصبور رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، ووسام عيد سعودي – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهدى أحمد حسانين – مراجع أول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و أحمد نجيب أحمد، مراجع اول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب .

كما حضر إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2021/2022، وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الحضور حيث تم استعراض البيان التنفيذي لقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة ووجه الشكر للمستشار مدحت لاشين رئيس لجنة تقصىي الحقائق وأعضاء اللجنة على مجهودهم لانجاز أعمال اللجنة كما وجه الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على تعاونهم مع لجنة تقصي الحقائق، كما أكد على حرص الهيئة استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت وما زالت داعمة لمؤسسة أخبار اليوم في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية والعمل على معالجة الثغرات الموجودة من عشرات السنين لوقف نزيف الخسائر وإظهار الانتماء والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية حفاظاً على كيان مؤسسة أخبار اليوم .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2021/2022 ، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار مدحت لاشين، بغرض فحص هذه الملاحظات والمسئولية عنها والإجراءات المقترحة لتصويبها مع عرض تقرير بما توصلت اليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي 2021/2022.

كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها خاصة فيما يتعلق بجامعة نيو ايجيبت وإعادة تأهيل مبنى أكاديمية أخبار اليوم .