شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: افتتاح مصنع جديد يوم الثلاثاء المقبل بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم افتتاح مصنع جديد يوم الثلاثاء المقبل بالعين السخنة .



وأشار إلي أن مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بداية التحول الصناعي الكبير الجاري تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرا إلي إنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ



وتابع فى مؤتمر صحفى ، محطة الصب السائل تعزز دور ميناء غرب بورسعيد كمركز لوجيستي .