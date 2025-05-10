وسائل إعلام: ترامب سيعترف بالدولة الفلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام في إسرائيل نقلا عن مصادر دبلوماسية خليجية بأن الرئيس دونالد ترامب يتجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية في منتصف هذا الشهر. وتدور تكهنات بأن الإعلان سيتم خلال قمة سعودية أمريكية ستعقد في الرياض بمناسبة زيارة ترامب المرتقبة للشرق الأوسط والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وكان الرئيس قد صرح أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قبل أيام بأنه سيكون هناك إعلان مهم جدا في القريب العاجل. كما ألمح مبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أيضا إلى إمكانية سماع أخبار سارة قريبا جدا.

ووبحسب ذات المصادر، فإن سيد البيت الأبيض يتجه أيضا للإعلان عن صفقات عسكرية وتجارية واتفاقات على قدر كبير من الأهمية منها مثلا معاهدات أمنية وعقود شراء أسلحة وتكنلوجيا متطورة أخرى إضافة إلى اتفاق تعاون مرتقب بين البلدين في المجال النووي.

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