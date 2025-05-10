بسام فقيه للنشرة: الترشح للانتخابات البلدية في النبطية هدفه خدمة المدينة وتنميتها بعيداً عن السياسة

أكد الإعلامي بسام فقيه، المرشح للانتخابات البلدية في مدينة النبطية، في تصريح لـ"النشرة" انه "نحن مجموعة من شباب النبطية، من قلب المدينة، قررنا خوض الانتخابات البلدية لأننا شعرنا أن من واجبنا، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها النبطية، أن نكون حاضرين ونضع كل طاقتنا في خدمة مدينتنا ومجتمعنا".

وأضاف فقيه أن ترشحه لا يحمل أي بعد سياسي، مؤكداً أنهم يترشحون تحت سقف بلدي تنموي فقط، وأنهم يرفضون تسييس هذا الاستحقاق، لأن "النبطية اليوم بحاجة إلى ورشة إنماء شاملة، وليس إلى صراعات أو محاور".

وأكد فقيه أن جميع المرشحين، سواء في لائحته أو في اللوائح الأخرى، هم من أهل المدينة وأخوتهم، معتبراً أن هدف الجميع واحد: "مصلحة المدينة وخدمة أهلها". وقال: "يمكن أن يكون البعض قد أخذ فرصته سابقاً ولم يتمكن من تحقيق كل طموحات الناس، ونحن لا نأتي للنقد، بل لنكمل من حيث توقفوا ونحاول أن نحقق ما لم يتحقق ونفتح أفقاً جديداً للعمل البلدي المنتج والنزيه".

وختم فقيه بالقول: "النبطية تستحق، وأهلها يستحقون من يمثلهم بإخلاص وشفافية وطاقة شبابية صادقة".